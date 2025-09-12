Баскетболист из США с восхищениям высказался о разнице в ценах во Франции и в России

30-летний новичок казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Пэрис Ли, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о разнице в ценах во Франции и в России.

— Как вам наши цены? Ниже, чем во Франции?

— Спрашиваете! Точно дешевле! Платишь $ 30 в ресторане и наедаешься до отвала. Во Франции на такой обед ушли бы сотни [долларов].

Вообще моя единственная сложность в России — нужна виза. А ещё мне необычно, что солнце встаёт так рано: у меня нет тёмных штор, так что свет бьёт в окно уже в четыре утра, — приводит слова Ли пресс-служба казанского клуба.

Ранее Пэрис играл за такие команды, как «Монако», «Панатинаикос», АСВЕЛ и прочие.