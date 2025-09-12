Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист из США с восхищениям высказался о разнице в ценах во Франции и в России

Баскетболист из США с восхищениям высказался о разнице в ценах во Франции и в России
Комментарии

30-летний новичок казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Пэрис Ли, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о разнице в ценах во Франции и в России.

— Как вам наши цены? Ниже, чем во Франции?
— Спрашиваете! Точно дешевле! Платишь $ 30 в ресторане и наедаешься до отвала. Во Франции на такой обед ушли бы сотни [долларов].

Вообще моя единственная сложность в России — нужна виза. А ещё мне необычно, что солнце встаёт так рано: у меня нет тёмных штор, так что свет бьёт в окно уже в четыре утра, — приводит слова Ли пресс-служба казанского клуба.

Ранее Пэрис играл за такие команды, как «Монако», «Панатинаикос», АСВЕЛ и прочие.

Материалы по теме
«На меня тут постоянно смотрят!» Американский баскетболист — о жизни в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android