Греция — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Финляндия, очки, передачи

Сегодня состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Германии и Финляндии. Встреча завершилась со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) в пользу немецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Германия
Окончен
98 : 86
Финляндия
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 22, Да Силва - 13, Бонга - 10, Тайс - 10, Обст - 7, Тиман - 6, Да Силва - 2, Ло - 2, Холлац, Кратцер
Финляндия: Нкамхуа - 21, Маркканен - 16, Янтунен - 12, Мууринен - 12, Маджуни - 9, Валтонен - 6, Литтл - 5, Грандисон - 5, Салин, Мадсен, Густавсон, Сеппяля

В ходе данного матча 24-летний лидер немецкой сборной, выступающий на позиции защитника, Франц Вагнер смог набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот при двух потерях. На паркете Франц провёл 32 минуты 23 секунды.

Победа над представителями Финляндии позволила немецкой сборной выйти в финал чемпионата Европы – 2025.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Мощный полуфинал на Евробаскете-2025! Жаль, без громкой сенсации
