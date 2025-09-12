Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Финляндия, очки, передачи

Сегодня состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Германии и Финляндии. Встреча завершилась со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) в пользу немецкой сборной.

В ходе данного матча 24-летний лидер немецкой сборной, выступающий на позиции защитника, Франц Вагнер смог набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот при двух потерях. На паркете Франц провёл 32 минуты 23 секунды.

Победа над представителями Финляндии позволила немецкой сборной выйти в финал чемпионата Европы – 2025.