Германия крупно обыграла Финляндию и вышла в финал Евробаскета-2025

В пятницу, 12 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы — 2025, в рамках которого встречались сборные Германии и Финляндии. Номинальные хозяева площадки и действующие чемпионы мира из Германии оказались сильнее финнов со счётом 98:86 (30:26; 31:21; 20:26; 17:13).

Лучшим в составе немцев стал разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер, выступающий за «Сакраменто Кингз» в НБА. На его счету — 26 очков, 12 передач, пять подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности "+29".

У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, девять подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности "+29".