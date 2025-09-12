Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Германия – Финлянлдия, очки, передачи, подборы, минуты

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Германия – Финлянлдия
Комментарии

В пятницу, 12 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы — 2025, в рамках которого сборная Финляндии уступила представителям Германии со счётом 86:98.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Германия
Окончен
98 : 86
Финляндия
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 22, Да Силва - 13, Бонга - 10, Тайс - 10, Обст - 7, Тиман - 6, Да Силва - 2, Ло - 2, Холлац, Кратцер
Финляндия: Нкамхуа - 21, Маркканен - 16, Янтунен - 12, Мууринен - 12, Маджуни - 9, Валтонен - 6, Литтл - 5, Грандисон - 5, Салин, Мадсен, Густавсон, Сеппяля

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», не стал лучшим в своей команде. На его счету 16 очков, восемь подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности "+11" за 27:38 на паркете.

У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, девять подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности "+29".

Следующим для финнов будет матч за третье место.

Материалы по теме
Мощный полуфинал на Евробаскете-2025! Ждём громкую сенсацию? LIVE
Live
Мощный полуфинал на Евробаскете-2025! Ждём громкую сенсацию? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android