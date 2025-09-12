Лаури Маркканен, Евробаскет-2025: статистика в матче Германия – Финлянлдия

В пятницу, 12 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы — 2025, в рамках которого сборная Финляндии уступила представителям Германии со счётом 86:98.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», не стал лучшим в своей команде. На его счету 16 очков, восемь подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности "+11" за 27:38 на паркете.

У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, девять подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности "+29".

Следующим для финнов будет матч за третье место.