Рэйчел Николс: если «Лейкерс» выиграют титул в новом сезоне — никто не удивится

Американская журналистка и телеведущая Рэйчел Николс высказалась о возможности команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть титул в сезоне-2025/2026.

«Я не ставлю «Лейкерс» на один уровень с «Оклахома-Сити» и «Денвером», для меня они на другой ступеньке. Но «Лейкерс», чёрт возьми, находятся в своей категории «Если они выиграют финал, никто не должен быть удивлён», — приводит слова Николс издание Sports Illustrated.

В минувшем сезоне-2024/2025 баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, однако на стадии плей-офф вылетели в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз».