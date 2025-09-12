Обозреватель не включил в стартовую пятёрку сборной США на ОИ-2028 звёзд НБА старше 30 лет

Известный американский обозреватель Билл Симмонс не стал включать в состав сборной США на Олимпиаду-2028 звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) старше 30 лет.

«В свою стартовую пятёрку я бы включил Энтони Эдвардса и Тайриза Халибёртона, поставил бы их на заднюю линию. Мне кажется, что Тайриз выложится на все 100%. Мне нравятся эти парни. Эдвардс, вероятно, будет лицом команды, а Халибёртон — лучшим надёжным разыгрывающим, который только может быть в США в 2028 году.

Также я бы взял в свой состав Паоло Банкеро и Джейлена Уильямса, который к тому моменту будет уже четырёхкратным чемпионом НБА, поэтому хотелось бы видеть его в команде. А первым, кого я включил в список членов сборной, был Купер Флэгг. Он — идеальный кандидат на участие в Олимпиаде.

Купер будет больше остальных волноваться. При этом Флэгг станет лучшим парнем из США на международной арене со времён Кевина Дюранта», — приводит слова Симмонса портал Fadeaway World.