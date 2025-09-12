Аналитик — о шансах «Лейкерс» на титул: у них есть Дончич и вторая суперзвезда Леброн

Аналитик НБА Крис Мэннинкс объяснил, почему команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» является одним из фаворитов в сезоне-2025/2026.

«Я ставлю «Лейкерс» в топ сильнейших команд в новом сезоне. Бытует мнение, что «Лейкерс» играют в долгую игру. У них есть долгосрочный контракт с Лукой. Они станут беспокоиться о следующем лете, когда у них, возможно, будут хорошие финансовые возможности и они приобретут вторую суперзвезду.

Что ж, у них уже есть вторая скрипка. Второй суперзвездой сейчас, возможно, является лучший игрок всех времён Леброн Джеймс. У них есть всё необходимое, чтобы добиться успеха», — приводит слова Мэннинкса издание Sports Illustrated.