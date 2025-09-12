Звезда ЧЕ-2025 Лаури Маркканен объяснил, почему в ФИБА сложнее набирать очки, чем в НБА

28-летний звёздный форвард и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, выступающий также за команду «Юта Джаз», объяснил, почему в ФИБА сложнее набирать очки, чем в НБА.

«У медали есть две стороны. В НБА в каждой команде собраны лучшие игроки со всего мира, и матчи там длятся дольше. Так что есть больше времени на то, чтобы набирать очки и тому подобное.

Конечно, есть правила, которые упрощают игру в НБА в этом отношении — например, правило трёх секунд в защите или запрет на касания мяча, когда он находится на верхней части кольца, что здесь [в Европе] меня раздражает. В некоторых моментах ФИБА, пожалуй, строже», — приводит слова Маркканена портал Sportskeeda.