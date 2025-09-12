Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда ЧЕ-2025 Лаури Маркканен объяснил, почему в ФИБА сложнее набирать очки, чем в НБА

Звезда ЧЕ-2025 Лаури Маркканен объяснил, почему в ФИБА сложнее набирать очки, чем в НБА
Комментарии

28-летний звёздный форвард и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, выступающий также за команду «Юта Джаз», объяснил, почему в ФИБА сложнее набирать очки, чем в НБА.

«У медали есть две стороны. В НБА в каждой команде собраны лучшие игроки со всего мира, и матчи там длятся дольше. Так что есть больше времени на то, чтобы набирать очки и тому подобное.

Конечно, есть правила, которые упрощают игру в НБА в этом отношении — например, правило трёх секунд в защите или запрет на касания мяча, когда он находится на верхней части кольца, что здесь [в Европе] меня раздражает. В некоторых моментах ФИБА, пожалуй, строже», — приводит слова Маркканена портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android