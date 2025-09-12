Бронни Джеймс рассказал о своих эмоциях от дебюта на одной площадке с Леброном

Защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал о своих эмоциях от дебюта на одной площадке со своим отцом Леброном Джеймсом в сезоне-2024/2025.

«Это было безумие. Сумасшедший опыт, в котором я стал одним из главных лиц, но мне понравилась эта нервозность. Выше всяких похвал. Я не дрожал, однако, знаете, я был готов выйти и играть, но всё по-другому, когда твой отец в команде. Вокруг тебя висит давление, так как у всех большие ожидания. У франшизы «Лейкерс» есть свои ожидания.

Однако это определённо было забавно – просто оказаться там и стать первым дуэтом отец-сын, вышедшим на паркет. Это было безумие», — приводит слова Бронни издание Clutch Points.