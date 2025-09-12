Германия впервые с 2005 года вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Германии впервые с 2005 года вышла в финал чемпионата Европы после того, как в пятницу, 12 сентября, обыграла национальную команду Финляндии в полуфинале Евробаскета-2025 со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

В 2005-м немцы в финале встретились со сборной Греции на турнире, который проходил в Сербии и Черногории. Греки одержали верх со счётом 78:62. До 2005-го Германия была в финале Евробаскета в 1993-м, где оказалась сильнее сборной России — 71:70.

В полуфинале Евробаскета-2025 лучшим у немцев стал разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. На его счету — 26 очков, 12 передач, пять подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+29».

В финале немцы сразятся с победителем пары Греция — Турция.