Главная Баскетбол Новости

Германия впервые с 2005 года вышла в финал чемпионата Европы

Германия впервые с 2005 года вышла в финал чемпионата Европы
Комментарии

Сборная Германии впервые с 2005 года вышла в финал чемпионата Европы после того, как в пятницу, 12 сентября, обыграла национальную команду Финляндии в полуфинале Евробаскета-2025 со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Германия
Окончен
98 : 86
Финляндия
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 22, Да Силва - 13, Бонга - 10, Тайс - 10, Обст - 7, Тиман - 6, Да Силва - 2, Ло - 2, Холлац, Кратцер
Финляндия: Нкамхуа - 21, Маркканен - 16, Янтунен - 12, Мууринен - 12, Маджуни - 9, Валтонен - 6, Литтл - 5, Грандисон - 5, Салин, Мадсен, Густавсон, Сеппяля

В 2005-м немцы в финале встретились со сборной Греции на турнире, который проходил в Сербии и Черногории. Греки одержали верх со счётом 78:62. До 2005-го Германия была в финале Евробаскета в 1993-м, где оказалась сильнее сборной России — 71:70.

В полуфинале Евробаскета-2025 лучшим у немцев стал разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. На его счету — 26 очков, 12 передач, пять подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+29».

В финале немцы сразятся с победителем пары Греция — Турция.

Сказка Финляндии закончилась. Германия на классе вышла в финал Евробаскета-2025
