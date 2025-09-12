Сборная Турции победила команду Греции с отрывом в 26 очков в полуфинале Евробаскета-2025

Сегодня, 12 сентября, в Риге (Латвия) состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Греции и Турции. Встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной. Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Турции стал 27-летний центровой Эрджан Османи. Ему удалось набрать 28 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе греческой сборной стал 35-летний разыгрывающий защитник Костас Слукас. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал три подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.