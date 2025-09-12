Скидки
Греция — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Сборная Турции победила команду Греции с отрывом в 26 очков в полуфинале Евробаскета-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Риге (Латвия) состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Греции и Турции. Встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной. Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Турции стал 27-летний центровой Эрджан Османи. Ему удалось набрать 28 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе греческой сборной стал 35-летний разыгрывающий защитник Костас Слукас. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал три подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Комментарии
