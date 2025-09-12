Скидки
Главная Баскетбол Новости

Определились финалисты Евробаскета-2025

Комментарии

В финал чемпионата Европы — 2025 по итогам стадии 1/2 финала смогли выйти национальные команды Германии и Турции. Их встреча состоится 14 сентября.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Права на показ встреч Евробаскета-2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, на чемпионате Европы — 2022 в финальную стадию вышли сборные Франции и Испании. Тогда победу со счётом 88:76 одержали представители Испании. Третье место заняла немецкая национальная команда.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Янниса разгромили! Полный провал сборной Греции. Итоги полуфиналов Евробаскета
