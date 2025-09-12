Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финал Евробаскета-2025: дата и время, где пройдет матч Турция — Германия

Финал Евробаскета-2025: дата и время, где пройдёт матч Турция — Германия
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоится финал чемпионата Европы — 2025 между сборными Турции и Германии. Встреча между турками и немцами начнётся в 21:00 мск.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турки в своём полуфинальном матче, который состоялся сегодня, 12 сентября, разгромили национальную команду Греции со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17). У Турции лучшим стал центровой Эрджан Османи. Ему удалось набрать 28 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Немцы в полуфинале, который также состоялся сегодня, боролись за выход в финал со сборной Финляндии, которую победили со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13). У Германии отличился защитник Деннис Шрёдер — 26 очков, 12 передач, пять подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+29».

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Янниса разгромили! Полный провал сборной Греции. Итоги полуфиналов Евробаскета
Янниса разгромили! Полный провал сборной Греции. Итоги полуфиналов Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android