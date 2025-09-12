Финал Евробаскета-2025: дата и время, где пройдёт матч Турция — Германия

В воскресенье, 14 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоится финал чемпионата Европы — 2025 между сборными Турции и Германии. Встреча между турками и немцами начнётся в 21:00 мск.

Турки в своём полуфинальном матче, который состоялся сегодня, 12 сентября, разгромили национальную команду Греции со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17). У Турции лучшим стал центровой Эрджан Османи. Ему удалось набрать 28 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Немцы в полуфинале, который также состоялся сегодня, боролись за выход в финал со сборной Финляндии, которую победили со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13). У Германии отличился защитник Деннис Шрёдер — 26 очков, 12 передач, пять подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+29».