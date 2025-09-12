Яннис Адетокунбо, Евробаскет-2025: статистика в матче Греция — Турция, очки, передачи

Состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Греции и Турции. Встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной.

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер греческой национальной команды Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, набрал 12 очков, сделал 12 подборов, а также отдал пять передач и совершил два блок-шота. Его коэффициент полезности за 29 минут 36 секунд на паркете составил «-30».

В финал чемпионата Европы — 2025 вышли сборные Турции и Германии. Их матч состоится 14 сентября.