Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025: статистика в матче Греция — Турция, очки, передачи

Комментарии

Состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Греции и Турции. Встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

23-летний лидер национальной команды Турции Алперен Шенгюн, выступающий на позиции форварда, в ходе данной встречи набрал 15 очков, сделал 12 подборов, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата и один блок-шот при пяти потерях. Коэффициент полезности Алперена за 32 минуты 30 секунд составил «+24».

В финал чемпионата Европы — 2025 вышли сборные Турции и Германии. Их матч состоится 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Янниса разгромили! Полный провал сборной Греции. Итоги полуфиналов Евробаскета
Комментарии
