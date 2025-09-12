Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025: статистика в матче Греция — Турция, очки, передачи

Состоялся матч полуфинальной стадии чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Греции и Турции. Встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной.

23-летний лидер национальной команды Турции Алперен Шенгюн, выступающий на позиции форварда, в ходе данной встречи набрал 15 очков, сделал 12 подборов, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата и один блок-шот при пяти потерях. Коэффициент полезности Алперена за 32 минуты 30 секунд составил «+24».

В финал чемпионата Европы — 2025 вышли сборные Турции и Германии. Их матч состоится 14 сентября.