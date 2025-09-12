Матч за третье место Евробаскета-2025: дата и время, где пройдёт матч Греция — Финляндия

В воскресенье, 14 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоится матч за третье место чемпионата Европы — 2025 между сборными Турции и Германии. Встреча между командами начнётся в 17:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Греки в полуфинале уступили сборной Турции со счётом 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22). У Греции лучшим в составе стал защитник «Панатинаикоса» Костас Слукас — 15 очков, три подбора, четыре передачи и один перехват при двух потерях с коэффициентом эффективности «+19».

Финляндия проиграла Германии со счётом 86:98. У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, девять подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+29».