Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 13 сентября: Лука Дончич всё ещё лидер после вылета

В пятницу, 12 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялись два полуфинальных матча, по итогам которых определились пары финалистов. Лидером гонки бомбардиров остался 26-летний звёздный защитник сборной Словении Лука Дончич, который прекратил выступление на турнире после поражения в 1/4 финала во встрече с Германией (91:99).

На счету Дончича за семь проведённых матчей на турнире 243 очка. Лучшим показателем за игру на Евробаскете-2025 для него является результат в 42 очка. В среднем он набирал 34,7 очка.

Ближайший к нему преследователь — форвард Финляндии и «Юты Джаз» Лаури Маркканен — 189 очков. В пятницу, 12 сентября, Финляндия проиграла Германии (86:98) и в воскресенье встретится с Грецией в матче за третье место.

Третье место у немецкого форварда Франца Вагнера — 169 очков.