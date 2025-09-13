ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 12 сентября, календарь, таблица

12 сентября состоялись два матча 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. 1/2 финала. 12 сентября.

Германия — Финляндия — 98:86;

Греция — Турция — 68:94.

Отметим, что сборные Германии и Турции являются единственными командами Евробаскета-2025, которые на данный момент не потерпели ни одного поражения.

В прямом эфире матчи за призовые места покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встреч в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.