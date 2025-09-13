Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 13 сентября: Шенгюн — лидер, Дончич — в топ-3

В пятницу, 12 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялись два полуфинальных матча, по итогам которого определились пары финалистов. Лидером гонки ассистентов после победы над сборной Греции со счётом 94:68 стал 23-летний турецкий центровой Алперен Шенгюн.

На счету Шенгюна, представляющего также клуб НБА «Хьюстон Рокетс», 56 результативных передач. Второе место в списке лучших ассистентов занимает разыгрывающий защитник Германии и «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер — 53. Турки и немцы сыграют в финале 14 сентября.

Выбывший в четвертьфинале звёздный защитник Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич до полуфинальных матчей был лидером — 50 передач. Ближайший к нему преследователь Ям Мадар (Израиль) — 38, но он также выбыл с турнира.