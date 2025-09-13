Амен Томпсон назвал игрока, из-за которого ненавидел «Голден Стэйт Уорриорз»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон поделился воспоминаниями о том, как формировались его баскетбольные симпатии. 22-летний спортсмен признался, что одно время ему нравилась команда «Голден Стэйт Уорриорз», однако в тот момент, когда «воины» стали пересекаться с «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал его кумир Леброн Джеймс, симпатии к «Голден Стэйт» стали сходить на нет.

«Не буду скрывать, я был фанатом Леброна Джеймса. Мне нравились «Уорриорз», пока они не начали играть против Леброна. В один момент я такой: «Окей, теперь я ненавижу «Уорриорз», — сказал Томпсон на канале The Young Man and The Three в YouTube.

Соперничество «Кливленда» и «Голден Стэйт» стало одним из самых ярких в современной НБА. Команды четыре года подряд встречались в финалах НБА, три из которых выиграли «Уорриорз».

