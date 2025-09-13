Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Амен Томпсон назвал игрока, из-за которого ненавидел «Голден Стэйт Уорриорз»

Амен Томпсон назвал игрока, из-за которого ненавидел «Голден Стэйт Уорриорз»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон поделился воспоминаниями о том, как формировались его баскетбольные симпатии. 22-летний спортсмен признался, что одно время ему нравилась команда «Голден Стэйт Уорриорз», однако в тот момент, когда «воины» стали пересекаться с «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал его кумир Леброн Джеймс, симпатии к «Голден Стэйт» стали сходить на нет.

«Не буду скрывать, я был фанатом Леброна Джеймса. Мне нравились «Уорриорз», пока они не начали играть против Леброна. В один момент я такой: «Окей, теперь я ненавижу «Уорриорз», — сказал Томпсон на канале The Young Man and The Three в YouTube.

Соперничество «Кливленда» и «Голден Стэйт» стало одним из самых ярких в современной НБА. Команды четыре года подряд встречались в финалах НБА, три из которых выиграли «Уорриорз».

Материалы по теме
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android