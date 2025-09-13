Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский: я изменил мнение по поводу исхода главного финала Евробаскета-2025

Владимир Гомельский: я изменил мнение по поводу исхода главного финала Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата Европы – 2025 между национальными командами Греции и Турции. Встреча проходила 12 сентября, в Риге (Латвия) и завершилась крупной победой турок со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

В финале сборная Турции сыграет с Германией. Матч состоится 14 сентября и начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Когда смотрю матч и не болею ни за одну из команд, то хочется наслаждаться борьбой, азартом и красотой игры. Матч между сборными Турции и Греции такой возможности мне не предоставил. Команда тренера Атамана была умнее, быстрее, удачливее, то есть сильнее на голову. Турки в обороне решили проблему Янниса Адетокунбо. Кроме того, была решена и проблема пик-энд-роллов. А в нападении полетели дальние броски. А то, что не залетало в кольцо подбирал Шенгюн. Почти 30-очковая разница, как мне кажется, соответствовала тому настроению, с которым играли команды. После этого разгрома я изменил мнение по поводу исхода главного финала. Теперь команда Германии уже не кажется мне однозначным фаворитом», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Адетокунбо переплюнул неожиданный герой! Турция впервые за 50 лет одолела Грецию
Адетокунбо переплюнул неожиданный герой! Турция впервые за 50 лет одолела Грецию

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android