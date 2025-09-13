Владимир Гомельский: я изменил мнение по поводу исхода главного финала Евробаскета-2025

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата Европы – 2025 между национальными командами Греции и Турции. Встреча проходила 12 сентября, в Риге (Латвия) и завершилась крупной победой турок со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

В финале сборная Турции сыграет с Германией. Матч состоится 14 сентября и начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Когда смотрю матч и не болею ни за одну из команд, то хочется наслаждаться борьбой, азартом и красотой игры. Матч между сборными Турции и Греции такой возможности мне не предоставил. Команда тренера Атамана была умнее, быстрее, удачливее, то есть сильнее на голову. Турки в обороне решили проблему Янниса Адетокунбо. Кроме того, была решена и проблема пик-энд-роллов. А в нападении полетели дальние броски. А то, что не залетало в кольцо подбирал Шенгюн. Почти 30-очковая разница, как мне кажется, соответствовала тому настроению, с которым играли команды. После этого разгрома я изменил мнение по поводу исхода главного финала. Теперь команда Германии уже не кажется мне однозначным фаворитом», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

