Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баллмер вложил ещё $ 50 млн в обанкротившуюся компанию, платившую Леонарду — The Athletic

Баллмер вложил ещё $ 50 млн в обанкротившуюся компанию, платившую Леонарду — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

69-летний американский миллиардер и владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер инвестировал $ 50 млн в обанкротившуюся компанию Aspiration, сообщили в издании The Athletic.

Из-за контракта Aspiration и звёздного форварда «парусников» Кавая Леонарда в североамериканской лиге начали своё расследование, так как ключевые документы показывают, что в 2022 году фирма KL2 Aspire, связанная с Леонардом, подписала с Aspiration контракт на $ 28 млн за маркетинговые услуги.

Однако отсутствуют доказательства того, что обязательства были выполнены, — ни рекламных кампаний, ни публичных выступлений.

Также контракт содержал условие, которое прекращало выплаты в случае ухода игрока из «Клипперс», что создаёт прямую зависимость между финансированием компании и его баскетбольным статусом и нарушает правила лиги.

Сейчас читают:
В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев
В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android