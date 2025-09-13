Баллмер вложил ещё $ 50 млн в обанкротившуюся компанию, платившую Леонарду — The Athletic

69-летний американский миллиардер и владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер инвестировал $ 50 млн в обанкротившуюся компанию Aspiration, сообщили в издании The Athletic.

Из-за контракта Aspiration и звёздного форварда «парусников» Кавая Леонарда в североамериканской лиге начали своё расследование, так как ключевые документы показывают, что в 2022 году фирма KL2 Aspire, связанная с Леонардом, подписала с Aspiration контракт на $ 28 млн за маркетинговые услуги.

Однако отсутствуют доказательства того, что обязательства были выполнены, — ни рекламных кампаний, ни публичных выступлений.

Также контракт содержал условие, которое прекращало выплаты в случае ухода игрока из «Клипперс», что создаёт прямую зависимость между финансированием компании и его баскетбольным статусом и нарушает правила лиги.