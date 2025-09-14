Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Турция — Германия: во сколько начало финала Евробаскета 2025, где смотреть трансляцию

Турция — Германия: во сколько начало финала Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится финальный матч Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Турции и Германии. Игра начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Права на трансляцию финала Евробаскета-2025 Турция — Германия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
Отметим, что сборные Германии и Турции являются единственными командами Евробаскета-2025, которые на данный момент не потерпели ни одного поражения.

На чемпионате Европы — 2022 в финальную стадию вышли сборные Франции и Испании. Тогда победу со счётом 88:76 одержали представители Испании. Третье место заняла немецкая национальная команда.

Самый низкий баскетболист:

