Турция — Германия: во сколько начало финала Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 сентября, состоится финальный матч Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Турции и Германии. Игра начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Отметим, что сборные Германии и Турции являются единственными командами Евробаскета-2025, которые на данный момент не потерпели ни одного поражения.

На чемпионате Европы — 2022 в финальную стадию вышли сборные Франции и Испании. Тогда победу со счётом 88:76 одержали представители Испании. Третье место заняла немецкая национальная команда.

