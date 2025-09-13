Скидки
Руководители команд НБА угрожают заключить сомнительные сделки, если «Клипперс» не накажут

Руководители команд НБА угрожают заключить сомнительные сделки, если «Клипперс» не накажут
Инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Стейн заявил о том, что на комиссионера лиги Адама Сильвера оказывается большое давление со стороны руководителей команд из-за скандала с «Лос-Анджелес Клипперс» и форвардом Каваем Леонардом.

«Руководители команд хотят серьёзного наказания для «Клипперс». Я разговаривал со стратегами нескольких команд, и они, выпятив грудь, сказали мне, что, если «Клипперс» не потеряют несколько пиков в первом раунде или если контракт Леонарда не будет аннулирован, а его обязательства по зарплате останутся в балансе «Клипперс», они почувствуют прилив смелости и начнут искать возможности заключить свои контракты через подставные компании, предусматривая дополнительные выплаты своим игрокам», — сказал Стейн на своём подкасте The Stein Line.

