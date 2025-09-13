Руководители команд НБА угрожают заключить сомнительные сделки, если «Клипперс» не накажут

Инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Стейн заявил о том, что на комиссионера лиги Адама Сильвера оказывается большое давление со стороны руководителей команд из-за скандала с «Лос-Анджелес Клипперс» и форвардом Каваем Леонардом.

«Руководители команд хотят серьёзного наказания для «Клипперс». Я разговаривал со стратегами нескольких команд, и они, выпятив грудь, сказали мне, что, если «Клипперс» не потеряют несколько пиков в первом раунде или если контракт Леонарда не будет аннулирован, а его обязательства по зарплате останутся в балансе «Клипперс», они почувствуют прилив смелости и начнут искать возможности заключить свои контракты через подставные компании, предусматривая дополнительные выплаты своим игрокам», — сказал Стейн на своём подкасте The Stein Line.