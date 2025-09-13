Пешич ушёл с поста главного тренера сборной Сербии после провала на Евробаскете-2025

76-летний югославский и сербский баскетболист и тренер Светислав Пешич объявил о своём уходе из сборной Сербии.

«Для меня было честью быть главным тренером сборной Сербии, руководить и работать с лучшими сербскими баскетболистами. Брать на себя ответственность и принимать решения, когда ты возглавляешь национальную команду, — это большой вызов. Я всегда старался, чтобы профессионализм и знания доминировали на пути к успеху. В будущем я хочу продолжать предлагать свой профессионализм, знания и преданность делу президенту Човичу и всему нашему баскетбольному сообществу. Однако пришло время найти нового тренера, который сможет продолжить то, что мы начали в предыдущий период.

С другой стороны, я пообещал Човичу, что сделаю абсолютно всё, чтобы до конца выполнить ту роль, которую он отвёл мне при выборе нового главного тренера, и я выполню эту задачу как всегда профессионально, квалифицированно и ответственно. Я передам новому главному тренеру свою абсолютную поддержку, помощь и весь свой опыт, накопленный за предыдущий период», — приводит слова Пешича журнал «Политика».

На Евробаскете-2025 Сербия считалась одним из фаворитов, но сенсационно проиграла Финляндии в 1/8 финала со счётом 86:92.