Видео: Владислав Голдин готовится к дебютному сезону в НБА в русской бане

24-летний российский профессиональный баскетболист Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», показал, как проходит его подготовка к дебютному сезону в лиге. На своей странице в социальной сети он выложил видео, где парится в русской бане с веником.

Голдин с 2020 года выступает в Соединённых Штатах Америки (США). Изначально он был игроком университетской команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Техас Тек». Затем спортсмен перешёл во «Флориду Атлантик», где выступал с 2021-го по 2024-й. Сезон-2024/2025 он провёл за «Мичиган Вулверинс». В итоге Владислав был включён в первую сборную Big Ten и признан MVP турнира конференции.

После того как Голдин не был выбран на драфте НБА, он подписал двусторонний контракт с «Майами».