Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Трусость». Чемпион раскритиковал НБА за новое правило учёта бросков в конце четвертей

«Трусость». Чемпион раскритиковал НБА за новое правило учёта бросков в конце четвертей
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон раскритиковал лигу за новое правило учёта бросков в концовке четвертей, когда неточное попадание будет отражаться на командном проценте реализации, а не на игроке, совершившем дальний бросок.

«Это трусость. Мы не хотим, чтобы это засчитывалось в процент бросков… Но вы сами решаете, нужно вам бросать или нет в концовке. Они ищут позитив, пытаясь избежать негатива — профессиональный спорт — 2025», — написал Джефферсон в социальной сети Х.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

Материалы по теме
Руководители команд НБА угрожают заключить сомнительные сделки, если «Клипперс» не накажут
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android