Тренер сборной Словении объяснил поражение от Германии в 1/4 финала Евробаскета-2025

Известный словенский тренер Змаго Сагадин объяснил, из-за чего Словения проиграла Германии в 1/4 финала Евробаскета-2025 (91:99).

«Я был одним из тех, кто верил, что сборная Словении выступит хорошо. Я предсказывал борьбу за медали, и они были близки к этому. В течение 35 минут мы были сильнее сборной Германии, но в последние пять минут вскрылись проблемы.

Одним из ключевых моментов стало то, что в конце третьей четверти сборная Германии реализовала дальний трёхочковый. Мы допустили большую ошибку, пропустив этот бросок. Психологически это подбодрило немцев, и после этого они играли превосходно», — приводит слова Сагадина RTV SLO.