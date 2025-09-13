Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Словении объяснил поражение от Германии в 1/4 финала Евробаскета-2025

Тренер сборной Словении объяснил поражение от Германии в 1/4 финала Евробаскета-2025
Комментарии

Известный словенский тренер Змаго Сагадин объяснил, из-за чего Словения проиграла Германии в 1/4 финала Евробаскета-2025 (91:99).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Я был одним из тех, кто верил, что сборная Словении выступит хорошо. Я предсказывал борьбу за медали, и они были близки к этому. В течение 35 минут мы были сильнее сборной Германии, но в последние пять минут вскрылись проблемы.

Одним из ключевых моментов стало то, что в конце третьей четверти сборная Германии реализовала дальний трёхочковый. Мы допустили большую ошибку, пропустив этот бросок. Психологически это подбодрило немцев, и после этого они играли превосходно», — приводит слова Сагадина RTV SLO.

Сейчас читают:
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android