В Греции высказались о лидерских навыках Янниса Адетокунбо

Генеральный менеджер сборной Греции Никос Зисис похвалил лидерские качества звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«Яннис — один из лучших игроков в мире. Он также не пропускал ни одного турнира в составе национальной команды, когда был здоров. Я наблюдал за этим в национальной команде в предыдущие годы, он не привлекал к себе внимания, не говорил много. Он выполнял свою работу.

За последние годы он значительно улучшился в этой области, и это очень важно, потому что, когда у тебя один из лучших игроков в мире, ты ожидаешь от него многого. Вы смотрите ему в глаза и видите его реакцию. Положительную или отрицательную. Это очень важно для команды. Он лидер и всегда выкладывается на всю, когда приезжает в сборную», — приводит слова Зисиса издание Sport24.