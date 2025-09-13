Видео: 13-летний баскетболист исполнил слэм-данк за основную команду «Барселоны»

13-летний уроженец Буркина-Фасо ростом 210 см Мохамед Дабоне набрал первые очки в составе основной команды «Барселоны» на предсезонном турнире «Плайя д'Аро» в матче с «Жироной», который завершился победой сине-гранатовых со счётом 88:77.

По ходу встречи юный баскетболист также исполнил слэм-данк.

Слэм-данк, или бросок сверху, — элемент в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

Дабоне вышел на паркет во второй четверти в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Свой следующий матч «Барселона» проведёт 17 сентября в рамках чемпионата Каталонии с «МораБанк Андорра».