Словенский тренер оценил перспективы сборной после вылета с Евробаскета-2025

Известный словенский тренер Змаго Сагадин оценил перспективы сборной Словении после вылета с чемпионата Европы — 2025.

«Перспективы сборной не идеальны, но, пока Лука Дончич играет, мы будем бороться за медали на каждом Евробаскете. Я думаю, он сыграет ещё как минимум один цикл, может быть, два. Евробаскеты всё же проводятся каждые четыре года», — приводит слова Сагадина RTV SLO.

В группе D словенцы заняли третье место, уступив Франции и Польше. В 1/8 финала сборная Словении обыграла Италию со счётом 84:77, а в четвертьфинале уступила Германии — 91:99.

Финал чемпионата Европы — 2025 пройдёт в воскресенье, 14 сентября. Германия встретится с Турцией.

