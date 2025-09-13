Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лидер Германии Вагнер высказался о первом для сборной финале Евробаскета за 20 лет

Комментарии

24-летний немецкий баскетболист Франц Вагнер, выступающий за клуб «Орландо Мэджик» на позиции лёгкого форварда, высказался о первом для сборной Германии финале Евробаскета с 2005 года.

«Это очень круто. У нас было четыре по-настоящему успешных года. Мы берём на себя большую ответственность и гордимся этим. Победа в воскресенье будет много значить для баскетбола в Германии. Думаю, что мы набрали большой темп с тех пор, как выиграли чемпионат мира [в 2023 году], и, надеюсь, сможем продолжить в том же духе в воскресенье.

Я не знаю, кто составляет рейтинг силы на турнирах, но для нас это ничего не значит. Мы просто должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Вагнера издание Basket News.

В 2005-м немцы в финале встретились со сборной Греции на турнире, который проходил в Сербии и Черногории. Греки взяли верх со счётом 78:62. До 2005-го Германия была в финале Евробаскета в 1993-м, где оказалась сильнее сборной России — 71:70.

В финале ЧЕ-2025 немцы встретятся с турками. Матч состоится 14 сентября.

