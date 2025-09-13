Гобер: благодарен судьбе за то, что могу играть с Йокичем

32-летний звёздный французский профессиональный баскетболист Руди Гобер, играющий на позиции центрового за клуб «Миннесота Тимбервулвз», высказался о звёздном центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Когда я просыпаюсь и понимаю, что мне предстоит играть с Йокичем, я всегда благодарен судьбе за то, что могу попытаться остановить одного из лучших игроков в мире. То, как работает его мозг, то, как он умеет приспосабливаться к ситуациям, и в большинстве случаев играет правильно, и делает это, даже когда устаёт и проводит на площадке много времени, говорит многое о нём. Я думаю, именно это делает его уникальным», — сказал Гобер на YouTube-канале The Young Man and The Three.