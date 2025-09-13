ФИБА показала медали для чемпионов и призёров Евробаскета-2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала в социальных сетях изображение медалей, которые получат призёры чемпионата Европы — 2025.

Фото: FIBA

В воскресенье, 14 сентября, на «Арене Рига» в Латвии состоится финал Евробаскета-2025 между сборными Турции и Германии. Встреча между командами начнётся в 21:00 мск. Турки в своём полуфинальном матче, который состоялся сегодня, 12 сентября, разгромили национальную команду Греции со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17). Немцы в полуфинале, который также состоялся сегодня, боролись за выход в финал со сборной Финляндии, которую победили со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

В 17:00 мск в матче за бронзовые медали встретятся сборные Греции и Финляндии.