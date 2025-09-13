Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич приобрёл дом Марии Шараповой в Калифорнии — источник

Лука Дончич приобрёл дом Марии Шараповой в Калифорнии — источник
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», оформляет сделку о покупке бывшего дома пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

Фото: Кадр из видео

По данным издания The Sporting Tribune дом, располагающийся в Манхаттан-Бич, Саут-Бэй, был продан за сумму в $ 25 млн. Здание занимает площадь более 8,6 тыс. квадратных футов и включает в себя пять спален. Дом был спроектирован базирующейся в Лос-Анджелесе фирмой KAA Design и завершён в 2015 году, через три года после того, как Шарапова приобрела участок с видом на океан. Современная резиденция отличается поразительными бетонными стенами, широкими стеклянными панелями, несколькими каминами на открытом воздухе и пышным ландшафтным садом, который предлагает уединение и потрясающий вид на Тихий океан.

Согласно данным издания, покупка была совершена через доверенное лицо, связанное с бизнес-менеджером Дончича.

Материалы по теме
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android