Лука Дончич приобрёл дом Марии Шараповой в Калифорнии — источник

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», оформляет сделку о покупке бывшего дома пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

Фото: Кадр из видео

По данным издания The Sporting Tribune дом, располагающийся в Манхаттан-Бич, Саут-Бэй, был продан за сумму в $ 25 млн. Здание занимает площадь более 8,6 тыс. квадратных футов и включает в себя пять спален. Дом был спроектирован базирующейся в Лос-Анджелесе фирмой KAA Design и завершён в 2015 году, через три года после того, как Шарапова приобрела участок с видом на океан. Современная резиденция отличается поразительными бетонными стенами, широкими стеклянными панелями, несколькими каминами на открытом воздухе и пышным ландшафтным садом, который предлагает уединение и потрясающий вид на Тихий океан.

Согласно данным издания, покупка была совершена через доверенное лицо, связанное с бизнес-менеджером Дончича.