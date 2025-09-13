Джонсон: люблю Леброна, но никто живой не мог делать того, что получалось у Джордана

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о величии легендарного Майкла Джордана.

«Майкл — лучший из всех, кто когда-либо играл. Не поймите меня неправильно. Я люблю Леброна, но нет… Я люблю своего мальчика, я люблю его. Но когда Майкл Джордан рванул с высунутым языком… Стоп, послушайте, многие из вас тогда ещё не родились. Это был 1991 год, игра с моими «Лейкерс».

Мы сделали всё, чтобы перекрыть его правую руку. Думали, что всё, игра наша. Но он… как только мяч был внизу, он переключался на левую руку, разворачивался к щиту и всё. Никто живой не мог так сделать. Этот парень слишком крут, говорю вам прямо сейчас», — сказал Джонсон на YouTube-канале Earn Your Leisure.