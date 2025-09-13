Экс-владелец «Далласа» рассказал, как узнал об обмене Дончича в «Лейкерс»

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о том, как узнал об обмене 26-летнего словенского защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале 2025-го.

«Я получил сообщение от Нико [Харрисона]. Но, может быть, если бы он позвонил мне и спросил моего мнения по типу: «Что ты об этом думаешь?», то это бы что-то изменило. Но я понял, что он говорит мне, что эта сделка уже оформлена.

Очевидно, я был совсем не рад. И тогда я позвонил владельцу Патрику и спросил: «Что?» И он передал мне в основном то, что ему сказал Нико, а я подумал, что это серьёзная ошибка», — сказал Кьюбан на YouTube-канале Road Trippin'.