Атаман: если хорошо подготовиться, то Адетокунбо можно остановить. Здесь не НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы — 2025 по баскетболу в матче с национальной командой Греции (94:68), отметив, что 30-летний лидер греков, а также чемпион НБА Яннис Адетокунбо не является тем игроком, которого нельзя нейтрализовать.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

«Мы обыграли отличную команду. В греческой сборной отличный состав. Теперь мой единственный план — лечь спать, хорошо отдохнуть и подготовиться к завтрашней игре с Германией. Греция — фантастическая команда, но мы сыграли в матче с ними очень хорошо.

В защите против Адетокунбо мы играли агрессивно — мешали ему вести мяч и создавали ловушки. Османи выступал динамично. Яннис не мог найти пространство, поскольку это не НБА: если хорошо подготовиться, то его можно остановить. Не знаю, придут ли команды НБА подписывать Османи, ведь тому удалось остановить Адетокунбо.

У Шенгюна поначалу день не задался, он много промахивался. Но всегда, даже когда не забивает, Алперен умеет создавать моменты. Он любит делать передачи. Пожалуй, Шенгюн является лучшим по передачам в НБА среди центровых», — приводит слова Атамана портал SDNA.

Комментарии
