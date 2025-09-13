Атаман: если хорошо подготовиться, то Адетокунбо можно остановить. Здесь не НБА

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы — 2025 по баскетболу в матче с национальной командой Греции (94:68), отметив, что 30-летний лидер греков, а также чемпион НБА Яннис Адетокунбо не является тем игроком, которого нельзя нейтрализовать.

«Мы обыграли отличную команду. В греческой сборной отличный состав. Теперь мой единственный план — лечь спать, хорошо отдохнуть и подготовиться к завтрашней игре с Германией. Греция — фантастическая команда, но мы сыграли в матче с ними очень хорошо.

В защите против Адетокунбо мы играли агрессивно — мешали ему вести мяч и создавали ловушки. Османи выступал динамично. Яннис не мог найти пространство, поскольку это не НБА: если хорошо подготовиться, то его можно остановить. Не знаю, придут ли команды НБА подписывать Османи, ведь тому удалось остановить Адетокунбо.

У Шенгюна поначалу день не задался, он много промахивался. Но всегда, даже когда не забивает, Алперен умеет создавать моменты. Он любит делать передачи. Пожалуй, Шенгюн является лучшим по передачам в НБА среди центровых», — приводит слова Атамана портал SDNA.