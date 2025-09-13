Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не хотел оставлять команду, будучи капитаном». Осман — об игре с травмой руки

«Не хотел оставлять команду, будучи капитаном». Осман — об игре с травмой руки
Комментарии

30-летний турецкий форвард Джеди Осман высказался о своём участии в игре полуфинала чемпионата Европы по баскетболу со сборной Греции, несмотря на травму руки.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

Напомним, встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной. Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025.

«У нас оставалась ещё одна игра. Лично мне было больно, я не был на 100% готов. Но я не хотел оставлять команду одну, будучи капитаном.

Я должен был играть, даже если не был полностью готов. В таких матчах нужно играть, другого выхода нет», — приводит слова Османа Basketball Sphere.

Сейчас читают:
Адетокунбо переплюнул неожиданный герой! Турция впервые за 50 лет одолела Грецию
Адетокунбо переплюнул неожиданный герой! Турция впервые за 50 лет одолела Грецию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android