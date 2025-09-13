«Не хотел оставлять команду, будучи капитаном». Осман — об игре с травмой руки
Поделиться
30-летний турецкий форвард Джеди Осман высказался о своём участии в игре полуфинала чемпионата Европы по баскетболу со сборной Греции, несмотря на травму руки.
ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен
Напомним, встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной. Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025.
«У нас оставалась ещё одна игра. Лично мне было больно, я не был на 100% готов. Но я не хотел оставлять команду одну, будучи капитаном.
Я должен был играть, даже если не был полностью готов. В таких матчах нужно играть, другого выхода нет», — приводит слова Османа Basketball Sphere.
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
18:59
-
18:54
-
18:06
-
17:56
-
16:45
-
15:55
-
15:39
-
14:56
-
14:48
-
13:59
-
13:54
-
12:59
-
12:26
-
11:56
-
11:41
-
10:44
-
10:39
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
03:00
-
02:00
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:22
- 12 сентября 2025
-
23:48
-
23:06
-
23:01
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:47