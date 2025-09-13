«Не хотел оставлять команду, будучи капитаном». Осман — об игре с травмой руки

30-летний турецкий форвард Джеди Осман высказался о своём участии в игре полуфинала чемпионата Европы по баскетболу со сборной Греции, несмотря на травму руки.

Напомним, встреча завершилась со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) в пользу турецкой сборной. Таким образом, сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025.

«У нас оставалась ещё одна игра. Лично мне было больно, я не был на 100% готов. Но я не хотел оставлять команду одну, будучи капитаном.

Я должен был играть, даже если не был полностью готов. В таких матчах нужно играть, другого выхода нет», — приводит слова Османа Basketball Sphere.