Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Макгрэди объяснил, в каком случае Леброна можно было бы назвать однозначно величайшим

Макгрэди объяснил, в каком случае Леброна можно было бы назвать однозначно величайшим
Комментарии

46-летний семикратный участник Матча всех звёзд НБА американец Трэйси Макгрэди предположил, в каком случае четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, можно было бы назвать величайшим однозначно.

«Если бы Брон познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то ему удалось бы значительно улучшить свои навыки. Допустим, Леброн освоил бы треугольное нападение в такой физической форме, в которой находится сейчас, то вопрос, кто является величайшим баскетболистом в истории, не стоял бы», — приводит слова Макгрэди портал TotalProSports.

Сейчас читают:
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android