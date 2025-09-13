Макгрэди объяснил, в каком случае Леброна можно было бы назвать однозначно величайшим

46-летний семикратный участник Матча всех звёзд НБА американец Трэйси Макгрэди предположил, в каком случае четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции лёгкого форварда, можно было бы назвать величайшим однозначно.

«Если бы Брон познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то ему удалось бы значительно улучшить свои навыки. Допустим, Леброн освоил бы треугольное нападение в такой физической форме, в которой находится сейчас, то вопрос, кто является величайшим баскетболистом в истории, не стоял бы», — приводит слова Макгрэди портал TotalProSports.