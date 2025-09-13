ЦСКА проиграл боснийской «Босне» в матче предсезонного турнира

В Дубае (ОАЭ) состоялся матч предсезонного турнира по баскетболу, в котором московский ЦСКА встречался с боснийской командой «Босна». Встреча завершилась победой боснийцев со счётом 90:89.

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Мело Тримбл, набравший 26 очков, совершивший три подбора и три перехвата. 15 очков на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

Напомним, первым официальным турниром сезона для ЦСКА станет Суперкубок Единой лиги ВТБ. Суперкубок Единой лиги состоится 24-25 сентября в столице Сербии Белграде. Участие в турнире, помимо ЦСКА, примут петербуржский «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из Объединённых Арабских Эмиратов.