Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА проиграл боснийской «Босне» в матче предсезонного турнира

ЦСКА проиграл боснийской «Босне» в матче предсезонного турнира
Комментарии

В Дубае (ОАЭ) состоялся матч предсезонного турнира по баскетболу, в котором московский ЦСКА встречался с боснийской командой «Босна». Встреча завершилась победой боснийцев со счётом 90:89.

ПБК ЦСКА Подробнее

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Мело Тримбл, набравший 26 очков, совершивший три подбора и три перехвата. 15 очков на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

Напомним, первым официальным турниром сезона для ЦСКА станет Суперкубок Единой лиги ВТБ. Суперкубок Единой лиги состоится 24-25 сентября в столице Сербии Белграде. Участие в турнире, помимо ЦСКА, примут петербуржский «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из Объединённых Арабских Эмиратов.

Сейчас читают:
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android