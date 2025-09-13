Президент ФИБА заявил, что доволен работой судей на матчах Евробаскета-2025

Президент ФИБА испанец Хорхе Гарбахоса высоко оценил работу судей на Евробаскете-2025, подчеркнув, что он гордится их вкладом в успех турнира.

«Я должен быть абсолютно честным и сказать, что очень горжусь их работой. Они отлично справлялись с обязанностями на протяжении всего чемпионата.

Конечно, никто не идеален, и судьи тоже могут ошибаться, как и игроки, тренеры, да даже я. Однако мы должны поддерживать и защищать их решения. Я уже говорил, что не знаю, сколько камер установлено на площадке, поэтому каждый контакт между игроками можно увидеть с разных ракурсов, и все решения могут быть обоснованными.

Я думаю, что они прекрасно справляются с контролем матчей. Их способность следить за справедливостью процесса и принимать решения, на мой взгляд, находится на очень высоком уровне», — приводит слова Гарбахоса портал Basket News.