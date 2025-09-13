Скидки
Легенда НБА: хотелось бы, чтобы молодые игроки не использовали нас как боксёрскую грушу

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс высказался о современных игроках лиги.

«Одна вещь обо мне: я всегда отдаю должное тем, кто этого заслуживает, но мне бы хотелось, чтобы эти молодые ребята перестали использовать нас в качестве боксёрской груши, чтобы доказать свою правоту», — приводит слова Уилкинса в соцсетях журналист Кайл Одегард.

Доминик — один из самых доминирующих игроков НБА в 80-90-х годах. Форвард является многократным участником Матча звёзд. Доминик завоёвывал звание лучшего снайпера регулярного чемпионата. Кроме того, он занимает 16-е место в списке самых результативных игроков НБА в истории.

