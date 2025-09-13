Чарльз Баркли вспомнил, как Коби Брайант писал ему матерные сообщения посреди ночи

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА, а ныне аналитик Чарльз Баркли вспомнил, как легендарный Коби Брайант писал ему гневные сообщения посреди ночи после того, как он выступил с критикой действий Коби, когда тот отказался делать броски во время седьмого матча с «Финикс Санз» в 1/8 плей-офф НБА сезона-2005/2006.

«Коби начал писать мне сообщения где-то в два часа ночи. Он обзывал меня всеми возможными матами. А я ему отвечаю: «Эй, мужик, мне просто не понравилось то, что ты сделал. Но ты ведь знаешь, что я тебя очень уважаю».

Он не брал трубку, просто посылал меня. Это всё длилось на протяжении трёх часов. Я ему писал: «Чувак, просто возьми трубку или позвони мне». Но нет. Он просто слал меня куда подальше.

Спустя пару месяцев мы с ним снова встретились, и он сказал мне: «Эй, чувак, ты был прав, а я ошибался», — приводит слова Баркли портал The Sports Rush.