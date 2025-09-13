«Пытаюсь заставить её улыбнуться». О'Нил рассказал, что звонит маме Брайанта раз в месяц

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал, что поддерживает отношения с мамой своего бывшего одноклубника легендарного Коби Брайанта Памелой.

«Я всегда проверяю маму Коби, примерно раз в месяц, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. За последние пару лет мама Коби прошла через многое, и это оставило свой след на ней. Иногда человеку просто необходимо, чтобы кто-то позвонил и спросил о его делах. Я не знаю, что значит потерять сына и мужа, но я уверен, что ей очень больно. Поэтому просто пытаюсь заставить её улыбнуться.

Я никогда больше не увижу Коби в реальной жизни, никогда. И мне следовало позвонить ему. Мы оба должны были это сделать. Но он занят, я занят, поэтому постоянно откладывали на потом.

«Позвоните своей маме. Позвоните своему брату. Позвоните парню, с которым вы тусовались в колледже. Вечность — это долгий срок», — приводит слова О'Нила аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.