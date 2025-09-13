Скидки
Главная Баскетбол Новости

Шенгюн пообещал Османи купить часы Rolex за успешную защиту против Адетокунбо

Комментарии

Лидер сборной Турции Алперен Шенгюн пообещал купить часы Rolex своему партнёру по команде Эрджану Османи, если он справится с обороной против лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо в матче полуфинала Евробаскета-2025. Встреча завершилась победой сборной Турции со счётом 94:68.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

«Я сдержу своё обещание, я куплю ему лучшие часы Rolex… Удержать такого игрока, как Яннис, дав ему набрать всего 12 очков — это невероятно», — приводит слова Шенгюна Eurohoops.

Напомним, Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, набрал 12 очков, сделал 12 подборов, а также отдал пять передач и совершил два блок-шота. Его коэффициент полезности за 29 минут 36 секунд на паркете составил «-30».

Комментарии
