Шенгюн пообещал Османи купить часы Rolex за успешную защиту против Адетокунбо

Лидер сборной Турции Алперен Шенгюн пообещал купить часы Rolex своему партнёру по команде Эрджану Османи, если он справится с обороной против лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо в матче полуфинала Евробаскета-2025. Встреча завершилась победой сборной Турции со счётом 94:68.

«Я сдержу своё обещание, я куплю ему лучшие часы Rolex… Удержать такого игрока, как Яннис, дав ему набрать всего 12 очков — это невероятно», — приводит слова Шенгюна Eurohoops.

Напомним, Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, набрал 12 очков, сделал 12 подборов, а также отдал пять передач и совершил два блок-шота. Его коэффициент полезности за 29 минут 36 секунд на паркете составил «-30».