Гомельский объяснил, почему О'Нил в конце карьеры часто менял клубы в НБА

Гомельский объяснил, почему О'Нил в конце карьеры часто менял клубы в НБА
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил в конце карьеры часто менял клубы.

«Перед завершением карьеры Шак, как и некоторые другие игроки, больше думал о финансовой составляющей контрактов, а не о титулах», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Шакил выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Является олимпийским чемпионом.

Комментарии
