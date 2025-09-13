Эргин Атаман: реальность такова, что я лучший тренер в Европе последние 10 лет

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман с восхищением оценил самого себя в качестве баскетбольного специалиста.

«Каждый человек ежедневно может чему-то научиться. То же касается и меня. Возможно, это прозвучит как самолюбие, но реальность такова, что я лучший тренер последние 10 лет. Не имеет значения, какую команду мне надо тренировать. Я делал одну и ту же работу во всех клубах.

Единственное отличие для меня [в работе со сборной Турции] в том, что в моём клубе мне нужно говорить по-английски, а теперь я говорю на своём родном языке. Мой английский не идеален, поэтому теперь мои игроки понимают меня лучше», — приводит слова Атамана портал Basket News.