Бывший игрок «Зенита» и звезда сборной Польши может перейти в «Анадолу Эфес»

Бывший игрок «Зенита» Джордан Лойд, ныне выступающий за «Монако», может перейти в «Анадолу Эфес». Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн социальной сети.

Ранее сообщалось, что интерес к Лойду проявляют «Реал» и другие клубы Евролиги.

Джордан представляет сборную Польши, в составе которой выступал на чемпионате Европы по баскетболу — 2025. В настоящий момент Лойд занимает пятое место в гонке бомбардиров Евробаскета-2025. На его счету 157 очков. Однако поляки уже закончили выступление на турнире, в четвертьфинале уступив сборной Турции.

Напомним, в финале Евробаскета сыграют сборные Турции и Германии.