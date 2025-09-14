«Это малыш Йокич». Перкинс включил Шенгюна в топ-5 лучших центровых НБА в данный момент

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс лестно высказался в адрес 23-летнего лидера национальной команды Турции и клуба «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна, выступающего на позиции центрового.

«Алперен входит в пятёрку лучших центровых НБА. Знаете почему? Не только из-за того, что набирает очки, делает подборы и отдаёт передачи. Главная причина в том, что Шенгюн действительно играет в защите на высоком уровне. Посмотрите, как он хорош в пик-н-ролле, форсирует, избегает ловушек, умеет переключаться между первой и пятой линиями и обводить этих чёртовых щенков.

Алперен — это настоящая находка. Недаром «Рокетс» ставят так высоко в рейтинге претендентов на чемпионство. На мой взгляд, они уже совсем рядом к «Оклахоме», стучатся им в дверь. И главная причина не только в КейДи и Амене Томпсоне, но и в том, что у них есть один из пяти лучших игроков лиги — малыш Йокич», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.